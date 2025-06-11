Жена Роберта Паттинсона показала на камеру голую грудь

Английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус показала фанатам откровенные кадры. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,4 миллиона подписчиков.

33-летняя жена актера Роберта Паттинсона поделилась серией снимков, на двух из которых предстала топлес. Так, она запечатлела себя в спальне, стоя напротив зеркала голой по пояс и прикрывая бюст распущенными волосами.

Кроме того, знаменитость позировала боком к камере в одних черных стрингах, положив руку на грудь.

Ранее в июне Сьюки Уотерхаус в откровенном образе снялась для австралийского журнала Love Want.