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11:26, 11 июня 2025Ценности

Жена Роберта Паттинсона показала на камеру голую грудь

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sukiwaterhouse

Английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус показала фанатам откровенные кадры. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,4 миллиона подписчиков.

33-летняя жена актера Роберта Паттинсона поделилась серией снимков, на двух из которых предстала топлес. Так, она запечатлела себя в спальне, стоя напротив зеркала голой по пояс и прикрывая бюст распущенными волосами.

Кроме того, знаменитость позировала боком к камере в одних черных стрингах, положив руку на грудь.

Ранее в июне Сьюки Уотерхаус в откровенном образе снялась для австралийского журнала Love Want.

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