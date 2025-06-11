Жертвой неудачного похищения мигранта в Петербурге оказалась школьница

СК возбудил дело против мигранта, удерживавшего в авто школьницу из Петербурга

Следователи возбудили уголовное дело против мигранта, который силой усадил 15-летнюю школьницу в машину на проспекте Ударников и пытался увезти ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Ему вменяют пункту «в» и «д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы несовершеннолетней») УК РФ.

По предварительным данным, все произошло 9 июня. Мужчина посадил девочку-подростка на переднее сидение авто и незаконно удерживал внутри, закрыв дверь. После привлечения внимания прохожих потерпевшей удалось выбраться из машины. В ближайшее время иностранца доставят к следователю.

О неудачной попытке похищения девушки в Санкт-Петербурге стало известно ранее 11 июня. Злоумышленника быстро нашли благодаря видеоролику — им оказался 45-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.