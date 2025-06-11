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07:32, 11 июня 2025Силовые структуры

Приезжий пытался похитить девушку в российском городе

В Петербурге иностранец силой усадил девушку в салон авто и пытался ее увезти
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники полиции задержали мужчину-водителя, который пытался похитить девушку на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Как уточнили в главке, проверка началась после размещения видео в сети. На нем неизвестный пытается силой усадить девушку в салон автомобиля Hyundai и увезти. Попавшего на ролик мужчину быстро нашли – им оказался 45-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Сейчас он находится в отделе.

При этом заявления от потерпевшей пока не поступало. Сейчас ее ищут.

Ранее в Москве неизвестные похитили девушку у торгового центра «Автозаводский». Согласно видео, размещенному в сети, ее силой посадили в автомобиль Opel, пока она просила помощи у прохожих.

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