В Москве у ТЦ «Автозаводский» неизвестные похитили девушку

В Москве неизвестные похитили девушку у ТЦ «Автозаводский». Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, ее силой посадили в автомобиль Opel. Очевидцы сообщают, что она просила помощи у прохожих. Происходящее попало на видео

На кадрах видно, как группа мужчин насильно пытается посадить девушку в машину.

Ранее сообщалось, что в Башкирии двое мужчин похитили девушку на улице и увезли ее на автомобиле марки Land Cruiser. По словам местных жителей, злоумышленники вытащили женщину из квартиры за волосы. Она звала на помощь и сопротивлялась, за что один из них ударил ее по голове.