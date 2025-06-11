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19:38, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Оставшийся в России журналист-иноагент назвал две причины отказа от эмиграции

Журналист Венедиктов отказался от эмиграции из-за желания работать в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом России иноагентом) объяснил, почему он отказался от эмиграции и остался в России. Две причины, по которым журналист решил никуда не уезжать, он назвал в интервью проекту «И грянул Грэм» на YouTube.

Как отметил Венедиктов, живя в России, он лучше понимает и видит, что происходит в стране. Спикер уточнил, что благодаря этому может рассказывать аудитории то, о чем не говорят эмигрировавшие журналисты.

По словам экс-главреда СМИ, благодаря тому, что он остался в России, аудитория сильнее уважает его и больше доверяет ему. «Мотивация была продолжать работать на свою страну, которая вот в этой истории. И только потом я понял, как людям важно, что мы в России», — добавил журналист.

Ранее Венедиктов признался, что испытывает трудности из-за статуса иноагента. Он отметил, что лишился некоторых возможностей, и назвал себя «недогражданином».

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