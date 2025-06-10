Признанный иноагентом журналист Венедиктов пожаловался Дудю на проблемы с деньгами

Внесенный в реестр иноагентов журналист Венедиктов заявил о проблемах с деньгами

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил о трудностях в жизни. На эту тему он высказался в беседе с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая доступна на YouTube.

«Я живу как иностранный агент в России. Я живу в Москве вместе со своей семьей и частью своих друзей. Часть уехала. Живу я плохо», — признался Венедиктов.

Журналист отметил, что из-за статуса иностранного агента лишился некоторых возможностей, и назвал себя «недогражданином». Кроме того, он заявил, что у него есть проблемы с деньгами и что ему не хватает общения. «Часть моих друзей уехала, часть моих знакомых заблочили мой телефон. Я имею в виду государственных чиновников. У меня резко сократилось общение, и это очень плохо», — пожаловался Венедиктов.

Ранее бывший главред «Эха Москвы» высказался о покинувших Россию коллегах. Он заявил, что эмигранты испытывают душевную боль.

До этого Венедиктов оценил возможность эмиграции. Он заявил, что хотел бы жить только в России.