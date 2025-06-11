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14:35, 11 июня 2025Культура

Звезда «Ворониных» прокомментировал сообщения о перенесенной ради похудения операции

Актер Станислав Дужников опроверг сообщения об операции по уменьшению желудка
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Станислав Дужников опроверг сообщения о перенесенной им операции по уменьшению объема желудка. Об этом пишет «Абзац».

«С чего вы взяли? Какая операция? Врут!» — высказался актер.

Ранее Shot сообщил, что Дужникова успешно прооперировали в Москве. По данным источника, вмешательство якобы потребовалось из-за проблем со здоровьем, возникших в связи с лишним весом.

Дужников наиболее известен по ролям в фильме «ДМБ», телесериалах «Воронины» и «Каменская». С 2009 года актер служит в Московском Художественном театре имени Чехова.

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