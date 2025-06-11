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12:15, 11 июня 2025Культура

Звезда «Ворониных» сделал операцию ради похудения

Shot: Актер Станислав Дужников перенес операцию по уменьшению желудка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников перенес операцию по уменьшению объема желудка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Артиста прооперировали в Москве. По данным источника, проблемы с лишним весом у Дужникова негативно сказались на его здоровье. «У него развился сахарный диабет. Поэтому и было принято решение проводить операцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

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