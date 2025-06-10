Слава оглохла на одно ухо

Певица Слава заявила, что оглохла на одно ухо на три месяца

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заявила, что оглохла на одно ухо. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка сообщила, что ей не потребовалась операция из-за проблем со слухом, однако врачи предупредили ее о длительном периоде восстановления. Согласно их прогнозам, слух полностью вернется к исполнительнице как минимум через три месяца.

«Петь мне это жутко мешает, но на качество никак не влияет. Поем и слышим одним ухом», — призналась звезда. Она добавила, что все ее запланированные концерты состоятся, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что певица Слава попала в больницу из-за проблем с ушами.