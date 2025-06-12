Адвокат объяснил попадание Михаила Ефремова в базу «Миротворца»

Адвокат Падалко: Актер Ефремов попал в базу «Миротворца» из-за национальности

Российский актер Михаил Ефремов попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» из-за своей национальности. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с aif.ru.

«Потому что он русский человек», — так в беседе с изданием он прокомментировал внесение Ефремова в базу «Миротворца».

О том, что Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец», пока отбывал наказание в колонии в Белгородской области, стало известно ранее. Администраторы портала назвали актера пособником «российских военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан».

Интернет-портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются личные данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России по решению суда доступ к нему заблокирован.