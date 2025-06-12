Авиакомпания лишила россиян мест в самолетах после отказа платить за регистрацию

Авиакомпания «Победа» лишила пассажиров мест в нескольких самолетах за день

Российская авиакомпания «Победа» лишила пассажиров мест сразу в нескольких самолетах за день после их отказа платить за регистрацию и выбор кресла. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Инцидент произошел 11 июня и коснулся пассажиров рейсов в Стамбул, Самару, Минводы, Газипашу, Анталью. Согласно правилам лоукостера, чтобы заранее зарегистрироваться на рейс, нужно воспользоваться платной услугой выбора места. Однако некоторые путешественники решили сэкономить и сделать это в аэропорту, но сотрудники «Победы» технически не смогли это сделать.

Лоукостер объяснил ситуацию сбоем в системе, однако проблема коснулась лишь тех, кто решил пройти регистрацию в авиагавани бесплатно, а не отдавать за нее деньги онлайн. Пассажиры уверены, что компания просто хотела заработать больше денег.

В итоге «Победа» пыталась посадить оставшихся пассажиров на другие рейсы, но многие из них опоздали на стыковки.

Ранее пассажирка United Airlines получила травму на борту самолета из-за ручной клади — чемодана, упавшего ей на голову, и засудила авиакомпанию. Женщина призналась, что до сих пор не восстановилась после произошедшего.