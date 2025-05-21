Пассажирка получила травму из-за упавшего на голову чемодана и засудила авиакомпанию

Пассажирка United Airlines получила травму на борту и засудила авиакомпанию

Пассажирка United Airlines получила травму на борту самолета из-за ручной клади — чемодана, упавшего ей на голову, и засудила авиакомпанию. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Бостона в Лондон еще в июне 2023 года, однако иск в окружной суд американского штата Массачусетс Евгения Ляшенко подала только сейчас. Женщина призналась, что до сих пор не восстановилась после произошедшего.

В пятистраничной жалобе говорится, что Ляшенко получила удары по голове, плечу и спине тяжелым чемоданом на колесиках, который упал с полки для ручной клади. Пассажирка утверждает, что это произошло из-за того, что бортпроводники не смогли обеспечить правильную и безопасную укладку багажа.

По данным источника, Ляшенко подала иск против перевозчика в соответствии со статьей 17 Монреальской конвенции, которая гласит, что авиакомпании несут ответственность за ущерб, понесенный в случае телесных повреждений пассажира.

Ранее стюардесса авиакомпании Frontier Airlines засудила пассажирку и потребовала у нее компенсацию в размере 75 тысяч долларов (более 6 миллионов рублей). Во время полета женщина обматерила сотрудницу перевозчика из-за грязного столика и сильно ударила ее по руке.