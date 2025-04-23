Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:03, 23 апреля 2025Путешествия

Стюардесса потребовала у пассажирки миллионы рублей из-за одного действия

Стюардесса потребовала у ударившей ее пассажирки 75 тысяч долларов компенсации
Алина Черненко

Фото: Octavio Jones / Reuters

Стюардесса авиакомпании Frontier Airlines засудила ударившую ее пассажирку и потребовала у нее компенсацию в размере 75 тысяч долларов (более 6 миллионов рублей). Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Портленда в Лас-Вегас, США, 18 апреля 2023 года, однако бортпроводница подала судебный иск в окружной суд Невады только сейчас. Во время полета одна из пассажирок выразила недовольство из-за грязного столика и обматерила сотрудницу перевозчика, говорится в жалобе.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Бортпроводница предложила женщине салфетки, но та в ответ сильно ударила ее по руке и обругала. Это действие пассажирки привело к вызову полиции и расследованию ФБР. В итоге нарушительнице предъявили обвинение в нападении на члена экипажа и обязали ее оплатить штраф в размере 530 долларов (более 43 тысяч рублей).

Однако спустя почти два года пострадавшая стюардесса обвинила пассажирку в нападении и нанесении побоев в рамках гражданского иска. В 75 тысяч долларов она оценила медицинские счета, а также «боль, душевные страдания и страх».

Ранее стюардесса другой иностранной авиакомпании, Jet2, уволилась и подала на нее в суд из-за просьбы работодателя сменить прическу. Руководство перевозчика сообщило бортпроводнице, что ее ирокез является для него проблемой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Москва-Сити» раздались взрывы. Подробности ЧП

    Кардиолог указала на неожиданную пользу кофе

    Следователи заинтересовались жалобами на домогательства российского тренера к фигуристкам

    Солистка Artik & Asti похвасталась украшениями за несколько миллионов рублей

    «Это не авария». Ученые заявили о разливе четырех тонн нефти на Байкале. Что там произошло?

    Названа главная проблема с уходом Набиуллиной из ЦБ

    Квартиру с сотней истерзанных тел животных открыли под смех хозяйки в российском городе

    На Западе назвали главное препятствие для заключения мира между Россией и Украиной

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Буйнов рассказал о необычной семейной традиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости