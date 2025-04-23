Стюардесса потребовала у пассажирки миллионы рублей из-за одного действия

Стюардесса потребовала у ударившей ее пассажирки 75 тысяч долларов компенсации

Стюардесса авиакомпании Frontier Airlines засудила ударившую ее пассажирку и потребовала у нее компенсацию в размере 75 тысяч долларов (более 6 миллионов рублей). Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Портленда в Лас-Вегас, США, 18 апреля 2023 года, однако бортпроводница подала судебный иск в окружной суд Невады только сейчас. Во время полета одна из пассажирок выразила недовольство из-за грязного столика и обматерила сотрудницу перевозчика, говорится в жалобе.

Бортпроводница предложила женщине салфетки, но та в ответ сильно ударила ее по руке и обругала. Это действие пассажирки привело к вызову полиции и расследованию ФБР. В итоге нарушительнице предъявили обвинение в нападении на члена экипажа и обязали ее оплатить штраф в размере 530 долларов (более 43 тысяч рублей).

Однако спустя почти два года пострадавшая стюардесса обвинила пассажирку в нападении и нанесении побоев в рамках гражданского иска. В 75 тысяч долларов она оценила медицинские счета, а также «боль, душевные страдания и страх».

Ранее стюардесса другой иностранной авиакомпании, Jet2, уволилась и подала на нее в суд из-за просьбы работодателя сменить прическу. Руководство перевозчика сообщило бортпроводнице, что ее ирокез является для него проблемой.

