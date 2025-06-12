Экс-бойцы ВСУ ликвидировали иностранных украинских наемников на Донецком фронте

Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, ликвидировали группу иностранных наемников на Донецком фронте. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.

Военные захватили мобильный телефон, принадлежащий гражданину Южной Кореи, и опубликовали содержащиеся там фотографии. На снимках были запечатлены легионеры во время спортивной и тактической подготовки, перемещения на военной технике, а также моменты отдыха в тылу. На одном из снимков видно, как позируют наемники.

Ранее в зоне проведения спецоперации был ликвидирован экс-морпех США Джонатан Эндрю Пебли, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению военкора Евгения Поддубного, наемник был ликвидирован в ходе атаки российского FPV-дрона.