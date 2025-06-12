День России в 2025 году: история и традиции праздника

Россияне отмечают День России

Ежегодно 12 июня в нашей стране широко отмечается День России — праздник, посвященный принятию Декларации о суверенитете РСФСР. Этот политико-правовой акт был принят 35 лет назад, в 1990 году. «Лента.ру» рассказывает о непростой истории и главных традициях праздника, а также отвечает на вопросы о Дне России.

Как отдыхаем в День России в 2025 году

День России традиционно отмечается 12 июня. В 2025 году праздник выпадает на четверг. Он является официальным государственным праздником и выходным днем, согласно производственному календарю.

В этом году следующий за ним день, 13 июня, тоже будет нерабочим — выходной на него перенесли с 8 марта, который в этом году выпал на субботу.

12-15 июня продлятся выходные в честь Дня России в 2025 году

Им предшествует короткая трехдневная рабочая неделя — с понедельника, 9 июня, по среду, 11 июня. 11 июня, предпраздничный рабочий день, сокращен на один час.

История Дня России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

12 июня — значимая дата для нашей страны сразу по нескольким причинам.

Провозглашение суверенитета

Первый и главный повод — это принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики). Подписав этот документ, глава Верховного совета РСФСР Борис Ельцин фактически провозгласил Конституцию страны главным законом государства, а все нормативно-правовые акты России — главенствующими над советскими.

Это был 1990 год, Советский Союз еще не распался, но принятие этого правового акта стало первым шагом к провозглашению суверенитета РСФСР, а позже и России. Декларация официально закрепила:

принцип разделения трех основных ветвей власти: законодательной, судебной и исполнительной;

равноправие для всех жителей страны, а также действующих на ее территории общественных партий и организаций;

усиленные права регионов.

12 июня 1990 года можно считать началом периода новейшей истории Российского государства

Выборы первого президента России

В 1991 году, в годовщину принятия Декларации, впервые в истории современной России прошли выборы президента РСФСР. В Советском Союзе выборы традиционно проводили в воскресенье, но памятная дата в 1991 году выпала на среду. День сделали выходным — и в честь праздника, и чтобы не помешать явке избирателей.

Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости

За пост главы государства боролись:

Подавляющим числом голосов (57,3 процента) победу на выборах одержал Борис Ельцин.

Как установили дату Дня России

Впервые торжественные мероприятия в честь принятия суверенитета России прошли в первую годовщину президентства Ельцина, 12 июня 1992 года. Но в 1993-м случились октябрьский путч и штурм Белого дома — и все решения Верховного Cовета РСФСР перестали считаться легитимными.

Снова вернулись к вопросу празднования Дня России только через год, в 1994-м. Тогда праздник решили официально закрепить и дали ему название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Однако торжественных мероприятий в том году так и не было.

12 июня 1995 года впервые широко отметили День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это было ровно 30 лет назад

Современное название — День России — праздник получил только в 2002 году. Интересно, что выдвинул предложение о переименовании все тот же Борис Ельцин — в 1998 году.

Традиции Дня России

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Вручение государственных наград

12 июня в Кремле президент торжественно вручает государственные награды ученым, актерам, певцам и другим отличившимся гражданам. Кроме того, в этот день глава государства присваивает звание Героя Труда Российской Федерации и вручает золотые звезды.

Вручение первого паспорта

С 2002 года проводится акция «Мы — граждане России». В ее рамках 14-летние россияне, преуспевшие в учебе или спорте, могут в торжественной обстановке получить свой первый паспорт. Чаще всего главный документ им вручают Герои России, почетные жители города или другие знаменитые люди региона, но иногда особенно отличившихся детей приглашают в Кремль. Так, например, в 2017-м нескольким ребятам паспорт вручил в Кремле лично президент Владимир Путин.

Обилие флагов

Без одного из главных государственных символов — флага — не обходится ни один День России. Чем ближе к празднику, тем больше стягов можно увидеть на зданиях, автомобилях, плакатах.

А непосредственно в День России вот уже несколько лет проходит акция «Российский триколор»: волонтеры на улицах страны раздают прохожим бело-сине-красные ленточки, которые можно повязать на одежду или машину.

Свадьбы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Нередко в День России молодые пары решают связать себя узами брака. Спрос на регистрацию в этот праздник настолько велик, что Дворцы бракосочетаний вынуждены создавать дополнительные временные слоты, чтобы успеть всех поженить.

Так, например, в 2024 году в Москве в День России семьей успели стать 165 пар, сообщала вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Это в три раза больше, чем в 2023-м: тогда браком сочетались немногим более 50 пар влюбленных.

Салюты

Вечером Дня России во многих городах страны устраивают праздничные салюты. Традиция запускать их пошла еще с 2001 года, однако в последние несколько лет из-за непростой геополитической ситуации каждый регион отдельно принимает решение, устраивать ли салют. В приграничных областях — Курской и Белгородской — от этой традиции чаще воздерживаются.

В Москве и Санкт-Петербурге салют в 2024 году был. Состоится ли в 2025-м, пока неизвестно.

в 22:00 по местному времени обычно начинается праздничный салют в городах России

Вопросы и ответы о празднике День России

Можно ли назвать День России Днем независимости?

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Праздник День России посвящен установлению суверенитета России, а суверенитет — это полная независимость государства во внутренней и во внешней политике. Поэтому по смыслу День России близок ко дню независимости, но официально называется иначе.

Главным образом путаница связана с тем, что в 1993 году в обращении Бориса Ельцина к жителям страны прозвучала фраза «С праздником вас, дорогие россияне, с Днем независимости, с Днем России!»

Куда пойти отпраздновать День России?

Традиционно в этот день в Москве и Санкт-Петербурге, а также во всех крупных городах проводятся праздничные концерты, исторические и творческие выставки, конкурсы.

Например, в 2024 году в Парке Горького в Москве проходили квизы по советским фильмам, а также мастер-классы по народным танцам. В Санкт-Петербурге же в День России традиционно проходит фестиваль духовых оркестров у стен Петропавловской крепости: более сотни музыкантов играют русские народные мелодии, а также известные песни времен Советского Союза и недавнего прошлого.

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