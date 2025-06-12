Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 12 июня 2025Россия

Депутат Госдумы предупредил о возможном столкновении России и Германии

Депутат Шхагошев: Поставки ракет Киеву могут привести к столкновению РФ и ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Западные поставки ракет Киеву могут стать причиной столкновения России и Германии. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, пишет РИА Новости.

По его словам, Германия поставляет украинской стороне крылатые ракеты большой дальности Taurus. Он также назвал западную страну ответственной за развязывание Второй мировой войны.

Об этом в том числе в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавил Шхагошев. Одна из таких реалий — перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет, отметил он.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин направил ответное обращение представителю бундестага Юлии Клекнер. Так, он указал на несправедливость в отношении памяти бойцов Красной армии, участвовавших во Второй мировой войне.

Спикер ГД также посетовал, что причиной конфликта РФ и Германии является «передача неонацистскому режиму на Украине оружия, которое используется в том числе против мирных граждан».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС захотел ввести санкции против банков Китая якобы за помощь России

    Награжденный Залужным гранатометчик ВСУ погиб в зоне СВО

    Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

    Студента убило молнией под Кемерово

    В США заявили об экономическом и военном крахе Украины

    ВСУ впервые за долгое время начали эвакуировать тела погибших в ЛНР

    Депутат Госдумы предупредил о возможном столкновении России и Германии

    Россиянам запретят содержать дома 121 вид животных

    Северная Корея приостановила шумовые трансляции на границе с соседней страной

    Пленный боец ВСУ рассказал об обмане командования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости