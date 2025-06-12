Депутат Госдумы предупредил о возможном столкновении России и Германии

Депутат Шхагошев: Поставки ракет Киеву могут привести к столкновению РФ и ФРГ

Западные поставки ракет Киеву могут стать причиной столкновения России и Германии. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, пишет РИА Новости.

По его словам, Германия поставляет украинской стороне крылатые ракеты большой дальности Taurus. Он также назвал западную страну ответственной за развязывание Второй мировой войны.

Об этом в том числе в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавил Шхагошев. Одна из таких реалий — перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет, отметил он.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин направил ответное обращение представителю бундестага Юлии Клекнер. Так, он указал на несправедливость в отношении памяти бойцов Красной армии, участвовавших во Второй мировой войне.

Спикер ГД также посетовал, что причиной конфликта РФ и Германии является «передача неонацистскому режиму на Украине оружия, которое используется в том числе против мирных граждан».

