Экономист назвала цены на популярных курортах России летом 2025 года

Экономист Анисимова: В 2025 году цены на курортах в России сильно различаются

Цены на жилье в курортных городах Черноморского побережья в 2025 году сильно варьируются в зависимости от расположения и времени бронирования, рассказала экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что для пляжного расслабления с инфраструктурой под рукой россиянам стоит рассмотреть Геленджик, Лазаревское, Сочи. По ее словам, аренда квартиры летом 2025 года в этих городах колеблется от 3 500 до 7 000 рублей в сутки, в зависимости от близости к морю и сезона. При этом экономист подчеркнула, что Сочи — это особый город, где ценообразование строится иначе.

«Внутри города можно найти варианты от 5 000 до 10 000 рублей в сутки, но если квартира расположена ближе к морю или имеет большую площадь, стоимость поднимается до 12 000–15 000 рублей. Средняя цена комфортной квартиры в июле–августе — около 20 000 рублей в сутки», — уточнила она.

Тем, кто хочет атмосферу маленького курортного поселка и более размеренный ритм, экономист посоветовала рассмотреть Джубгу, Новомихайловский, Лермонтово или Архипо-Осиповку. Жилье в этих поселках стоит дешевле: частный сектор — от 1 800 рублей за сутки, мини-гостиницы — от 2 500, отметила эксперт. Также она порекомендовала искать красивые виды по трассе Джубга–Сочи, на которой по пути открываются бухты, водопады, заброшенные базы и участки, где горы почти вплотную подходят к морю.

Стоимость топлива — около 63 рублей за литр в июне 2025 года, поездка на 200 км туда-обратно обойдется примерно в 2 000 рублей с учетом расхода. Анна Анисимова Экономист

«Для тех, кто ищет что-то необычное, летом доступны морские каяки в Туапсинском районе — прокат стоит около 1 200–1 500 рублей за час, конные прогулки в районе Бетты 1 000–2 000 рублей за маршрут по 1–2 часа и занятия дайвингом между Ольгинкой и Небугом — погружение с инструктором стоит от 4 500 рублей. А если совсем уехать от пляжной суеты, можно снять жилье в поселке Возрождение в горах над Геленджиком — от 2 500 рублей за сутки за деревянный домик или комнату», — посоветовала Анисимова.

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