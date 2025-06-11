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12:05, 11 июня 2025Путешествия

Российских туристов калечат в госпитале на Бали. Пациенту с аппендицитом «на всякий случай» вырезали метр кишечника

Туристы из РФ пожаловались на лечение в госпитале Sanglah на Бали
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Garry Lotulung / AP

Российские туристы все чаще начали сталкиваться с проблемами во время прохождения лечения в центральном государственном госпитале Sanglah на Бали. Только с начала года зафиксировано около 10 пострадавших.

Пациенты платят огромные деньги за некачественные услуги и остаются больными. Более того, некоторых из них к тому же калечат, пишет Mash.

С обратившихся за помощью требуют десятки тысяч долларов

Наценка на медпомощь здесь составляет около 200 процентов. Источник отмечает, что всему виной правительственный документ, который разрешает завышать стоимость лечения для туристов и приезжих.

На этом фоне лечение обычного перелома стоит около 12 тысяч долларов (более 943 тысяч рублей), а более сложные манипуляции обходятся в 40-50 тысяч долларов (примерно 3-4 миллиона рублей).

Отдавая крупную сумму, пациенты сталкиваются с антисанитарией и неквалифицированной помощью — местные медики являются абитуриентами без опыта.

Один из туристов лишился метра кишечника

По словам оказавшихся в госпитале россиян, многим приходится возвращаться на родину для того, чтобы вылечиться после оказанной помощи на Бали. Так, 16-летний россиянин, попавший в ДТП на байке, пролежал в медучреждении без помощи шесть часов. После операции за 50 тысяч долларов, которую ему все же сделали, подросток начал чувствовать себя хуже. Тогда его эвакуировали в Россию, где врачи во время еще одной операции обнаружили в его теле остатки материала.

Фото: Jason Grant / Shutterstock / Fotodom

Другой турист из России и вовсе лишился метра кишечника. При этом в госпиталь он поступил с аппендицитом, однако врачи посчитали, что часть кишечника тоже следует вырезать «на всякий случай». Позже его также эвакуировали в Россию, на тот момент он был уже в критическом состоянии.

Еще одна туристка едва не лишилась ноги, а упавший с 25-метровой высоты мужчина вместо обезболивающего получал снотворное. Операцию ему провели лишь частично, прооперировав легкое, тогда как вместе с ним был поврежден позвоночник. Оба туриста были с осложнениями доставлены в Россию. Последствием халатности балийских медиков для последнего стала инвалидность.

Бали привлекает россиян дешевыми ценами на жилье и еду

Несмотря на массовые жалобы туристов, сам отдых на Бали привлекает россиян своей небольшой стоимостью, из-за чего многие выбирают этот остров в Индонезии для отпуска и даже переезжают туда пожить на какое-то время.

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Так, как рассказал один из туристов, наиболее дорогое в таком отпуске — это перелет, который обошелся ему в 60 тысяч в обе стороны. При этом сама поездка обошлась в 90 тысяч рублей. Из них 8 тысяч ушло на оплату отеля, по 5 тысяч — на питание и гостинцы. Еще 6 тысяч рублей он потратил на индивидуальную экскурсию. Также были иные мелкие расходы.

Таким образом, порассуждал мужчина, даже при условии увеличения количества дней пребывания на Бали общая стоимость отдыха выросла бы незначительно, так как самое дорогое — перелет.

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