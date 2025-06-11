Врачи госпиталя на Бали покалечили российских туристов и взяли с них миллионы рублей

Mash: В госпитале Sanglah на Бали покалечили российских туристов

Врачи центрального госпиталя Sanglah на Бали покалечили множество больных российских туристов и взяли с них миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что за последние 12 месяцев было уже 10 пострадавших. В основном они жалуются на антисанитарию, нехватку оборудования, низкую квалификацию врачей и 200-процентную наценку. Больным приходится выпрашивать у сотрудников анализы, но поскольку в учреждении нет фиксированного прайса, счета могут достигать огромных сумм.

При этом больница не нарушает закон: власти разрешили завышать стоимость лечения туристам и приезжим. К примеру, перелом может обойтись в 12 тысяч долларов (941 тысяча рублей), а операция — от 40 до 50 тысяч долларов (3,1–3,9 миллиона рублей). Однако после таких дорогостоящих процедур россиянам становится лишь хуже.

К примеру, 16-летний Ярослав обратился к ним за помощью после аварии на байке. Парень был в тяжелом состоянии, но так и не добился от врачей КТ и УЗИ. Около шести часов он провел без помощи, а затем еще десять часов был на операции, за которую отдал 50 тысяч долларов. Затем Ярослав почувствовал себя хуже и был экстренно доставлен в Россию с поддержкой МИД и посольства страны в Индонезии. Там ему провели повторную операцию.

Другой пациент Sanglah по имени Виктор и вовсе остался инвалидом, поскольку не смог заплатить 40 тысяч долларов за операцию и проделал долгий путь до России с пробитым легким и переломом позвоночника. А больному по имени Александр вместе с аппендицитом вырезали метр кишечника.