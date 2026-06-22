В МИД России высказались о скрытой повестке в сотрудничестве с Латинской Америкой

Рябков: У России нет скрытой повестки дня в сотрудничестве со странами Латинской Америки

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет скрытой повестки дня во взаимодействии со странами Латинской Америки. Он сообщил об этом РИА Новости.

Как пояснил Рябков, правоцентристские латиноамериканские правительства, как правило, прагматичны. Москва в своем сотрудничестве также руководствуется прагматизмом, отметил он.

«Мы не приемлем империалистический диктат, попытки навязывания чего-то извне, попытки диктовать, с кем этим странам взаимодействовать, дружить, а с кем нет. Вот на этой почве, я думаю, мы найдем немало продуктивных возможностей взаимодействовать и с правыми правительствами», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что Россия не собирается уходить из региона, поскольку имеет прочные позиции. По его словам, Москва будет прилагать все усилия, чтобы не ухудшить отношения с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна, «независимо от того, куда дуют политические ветра».

Ранее России назвали проблемные точки в сотрудничестве с Латинской Америкой. Как заявил «Ленте.ру» директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь, это взаимодействие могут осложнить политические изменения в регионе и политика США.