«Стейки выходили из нас всеми способами». Диарея путешественника отравляет отпуск россиянам. Откуда она берется и как спастись?

Целый год сотни тысяч россиян с нетерпением ждут тех двух недель, когда они сядут в самолет и отправятся на любимые курорты Азии. Солнце, океан, коктейли и экзотические деликатесы — главные составляющие идеального отдыха, о котором мечтает каждый, бронируя путевку. Но зачастую именно эти факторы превращают путешествие в кошмар. Многие сталкиваются с отравлением, болью в животе и высокой температурой, которые безжалостно отнимают дни заветного отпуска. Врачи называют это явление диареей путешественника — проблемой, возникающей во время поездок в страны с непривычным климатом. Что именно вызывает это заболевание, можно ли его предотвратить и чем лечиться, если отравление все-таки настигло, разбиралась «Лента.ру».

Почему россияне страдают от диареи путешественника?

«В этом году мы с мужем побывали на Бали уже в третий раз. Как опытный путешественник, я взяла с собой кучу лекарств от отравления. Со мной это случалось уже дважды, и я знала, что, скорее всего, будет и третий», — рассказывает маркетолог Ангелина. По ее словам, в поездке они с супругом были предельно осторожны в вопросах питания: пили исключительно бутилированную воду, отказывались от зелени в салатах, поскольку ее моют проточной водой, а если ели фрукты, то обрабатывали их кипятком.

Однако это не помогло — они вновь подхватили инфекцию. Благодаря лекарствам Ангелине удалось восстановиться за ночь, и наутро она уже была активной. Ее мужу повезло меньше: из-за постепенного ухудшения состояния ему пришлось ехать в больницу. Там заболевшему туристу сделали капельницу, после которой симптомы начали уходить.

«Среди моих друзей есть и те, кто два года прожили на Бали и ни разу не отравились, и те, кто травится каждый приезд. Я предполагаю, что там есть какие-то бактерии, которые не всем подходят. У меня, например, организм на них реагирует сразу», — сетует Ангелина.

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И врачи подтверждают ее слова. Гастроэнтеролог Евгения Мельникова сообщает, что диарея путешественника, как правило, имеет инфекционное происхождение: до 70 процентов случаев связаны с кишечной палочкой. Более редкими причинами служат кампилобактерия, шигелла, сальмонелла, вирусы, простейшие. А иногда проблема может быть вызвана нарушением характера питания, национальными особенностями кухни, непривычным для россиян составом воды и новыми климатическими условиями.

При этом врач-ординатор Надежда Тарасьян отмечает, что инфекцию вызывают не сами бактерии, а их токсины. Они попадают в организм с продуктами, которые подвергались неправильному хранению, — обычно это яйца, молоко, кондитерские кремы, соусы, мясо и рыба.

Отравиться можно и коктейлями в баре, поскольку в них добавляют лед. Мы никогда не знаем, из какой воды он сделан. И поскольку лед расходуется в больших количествах, вряд ли речь идет о бутилированной воде. Скорее всего, это вода из-под крана Надежда Тарасьян врач

Как протекает болезнь?

Диарея путешественника — самая распространенная проблема у россиян в отпуске. Больше всего туристы подвержены ей в странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки и Африки. Важное значение имеет не только локация, но и уровень отеля проживания, а также тип питания (в турах с включенным питанием риски ниже, чем при питании в уличных кафе и лавках местных торговцев), напоминает Тарасьян.

«Количество страховых случаев на 100 человек всегда примерно одинаково — где-то 1,5 процента (или каждый 70-й). В Европе больше бытовых и спортивных травм. В странах с другой эпидемиологической ситуацией и непривычной для россиян кухней картина иная. Так, ДТП в Таиланде — это самые тяжелые случаи, однако из-за другой культуры питания чаще всего здесь возникают проблемы с ЖКТ и острые вирусные заболевания, типичные для местного населения, как грипп для россиян», — пояснила исполнительный директор АО «ЕРВ Туристическое страхование» Юлия Алчеева.

Но подхватить кишечную инфекцию можно даже в Европе. Так, журналистка Майя рассказала, что в Португалии с ней случилось самое сильное отравление в жизни. «Сначала с едой в местных заведениях все было в порядке. Но однажды мы с сестрой поужинали стейками и уже через 15 минут почувствовали недомогание. Списали его на долгое купание и отправились домой. По пути меня не просто начало тошнить, а зашатало как при опьянении, а мою бедную сестру вырвало на дороге, — вспоминала она. — На протяжении дня стейки выходили из нас всеми способами, поднялась высокая температура. На следующий день стало легче, но нормально поесть мы смогли только на третьи сутки».

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Мы думаем, что проблема заключается в отсутствии гигиены на кухне. Скорее всего, мясо не прошло должную термическую обработку, и одна из бацилл вызывала кишечную инфекцию. Жара, мясо и плохая гигиена — жестокое комбо хоть в Анапе, хоть в Португалии Майя туристка

Евгения Мельникова успокаивает: обычно болезнь протекает легко и проходит через три-четыре дня, однако бывают и затяжные случаи, когда проблема сохраняется более десяти дней. Среди классических симптомов — диарея, повышение температуры тела, мышечные боли, тошнота, боль в околопупочной области, общая слабость.

«Может быть острое начало с тошноты, рвоты, диареи, боли в животе, но симптомы могут развиваться и через несколько дней после инфицирования, и, более того, появляться уже после отъезда из страны (инкубационный период — от нескольких часов до нескольких дней и даже недель). Диарея путешественника может сопровождаться развитием осложнений, а в дальнейшем — синдромом раздраженного кишечника или реактивным артритом», — дополняет Надежда Тарасьян.

Как избежать отравления в отпуске?

Основные меры профилактики диареи путешественника направлены на соблюдение правил личной гигиены и безопасности продуктов питания, говорит Мельникова. «Мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком перед едой, используйте только бутилированную воду, тщательно следите за сроком годности и не употребляйте недостаточно термически обработанные продукты», — призывает врач.

Кроме того, необходимо соблюдать режим питания: во время отпуска пища должна быть щадящей механически, химически и термически. А потребление продуктов, которые усиливают моторно-эвакуационную функцию кишечника (кофе, газированные напитки, молочные продукты, сырые фрукты и овощи, черный хлеб) стоит и вовсе ограничить.

Среди россиян бытует шуточное мнение, что избежать проблем с животом можно, если запивать еду кока-колой или алкоголем. В народе считается, что газировка и спиртное создают в желудке кислую среду, в которой гибнут вредоносные бактерии. Однако специалисты спешат развеять этот миф. По словам Мельниковой, прием алкоголя и колы негативно влияет на состав микробиоты кишечника, изменяя ее качественный и количественный состав в сторону роста условно-патогенных бактерий. В результате снижается защитная, иммунизирующая, моторная и метаболическая функция кишечника.

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Вирусу вообще все равно на алкоголь и на колу, а когда мы пьем спиртное, мы к тому же обычно едим жирную пищу. И даже если это крепкий алкоголь, то на фоне проглатываемой еды, слюны и воды он разбавляется. Концентрации становится недостаточно, чтобы убить бактерии. Поэтому алкоголь приносит больше вреда, чем пользы Надежда Тарасьян врач

«В Азии обязательно нужно есть острую пищу, поскольку специи там обильно используют не только для вкуса. Местные жители знают, что острые блюда, а также кислые фрукты и соки снижают риск заражения. А вот минеральную воду в больших количествах пить не стоит, потому что она снижает кислотность желудка», — советует Надежда Тарасьян.

Чем лечить диарею путешественника?

Если избежать отравления не удалось, гастроэнтеролог Светлана Крылова рекомендует соблюдать щадящий пищевой режим с исключением тяжелой, трудноперевариваемой пищи, свежих фруктов и овощей, соков, какаосодержащих продуктов. Разрешается частое дробное питание, а пищу следует выбирать в тушеном, запеченном или отварном виде. Кроме того, необходимо восполнять потери организма теплой кипяченой водой с добавлением средств регидратации.

При доказанной бактериальной и протозойной природе применяются антибиотики. В случае вирусной этиологии доказанной эффективности применение противовирусных средств не имеет. Кроме того, для профилактики и лечения диареи путешественника можно использовать «Рифаксимин» Светлана Крылова врач

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Перед отпуском Крылова рекомендует положить в аптечку средства с сорбционным и детоксикационным свойствами («Энтеросгель», «Смекта», активированный уголь), противодиарейные средства («Лоперамид», «Имодиум») и пробиотики («Энтерол»).

Есть и хорошие новости: к диарее путешественника может вырабатываться иммунитет. При частых выездах за границу или при пребывании в течение года и более в стране с высоким риском развития диареи, вероятность подхватить заболевание уменьшается. Это явление связывают с возможным формированием иммунитета к энтеропатогенам, подводит итог гастроэнтеролог.