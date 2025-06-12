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03:56, 12 июня 2025Мир

Глава Минфина США ответил на вопрос о снятии Вашингтоном санкций с России

Глава Минфина США Бессент: Вашингтон не снимал никакие санкции с России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Администрация США не принимала решений о снятии каких-либо санкций, ранее введенных против России. Так ответил на соответствующий вопрос глава Минфина страны Скотт Бессент на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената американского Конгресса, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, нет», — сказал министр финансов. В то же время он не смог назвать ни одной структуры в России, против которой Белый дом ввел санкции во время президентства Дональда Трампа. «Я позднее сообщу вам их число», — пообещал он. На слушаниях ему напомнили, что действующая администрация не вводила новых санкций в отношении Москвы, Бессент не стал оспаривать это утверждение.

Также министр упомянул, что Соединенные Штаты принимают меры против судов, которые связывают с перевозками российской и иранской нефти.

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