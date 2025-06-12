Из-под завалов рудника в Якутии извлекли погибшего горняка

МЧС: Из-под завалов рудника в Оймяконском районе извлекли тело погибшего горняка

В Оймяконском районе из-под завалов рудника «Сарылах» извлекли тело погибшего горняка. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сначала из-под завалов извлекли пострадавшего мужчину. Он госпитализирован, состояние горняка оценивается как удовлетворительное.

«К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из под завалов без признаков жизни», — сообщили в МЧС.

На место отправилась следственно-оперативная группа республиканского СУ СК России.

Ранее сообщалось, что после обрушения под завалами находились два человека. В ликвидации последствий происшествия участвовали 17 спасателей и 3 единицы техники.