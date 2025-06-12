На руднике произошло обрушение горной породы

МЧС: На руднике в Оймяконском районе произошло обрушение горной породы

На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе произошло обрушение горной породы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что порода обрушилась при проведении очистных работ в районе отметки 286 метра. На месте происшествия работают 17 спасателей и 3 единицы техники.

«Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации под завалами находится 2 человека. Задымленности, запыленности в руднике нет», — сообщили в МЧС.

Ранее свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на шахте «Комсомольская» в Воркуте. Горняков решили экстренно вывести на поверхность, так как в шахте произошла остановка вентилятора главного проветривания. Никто, предварительно, не пострадал.