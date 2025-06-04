Свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на российской шахте

В Воркуте 115 горняков эвакуировали из шахты «Комсомольская» после аварии

Свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на шахте «Комсомольская» в Воркуте. Об этом на своем сайте сообщило управление МЧС по Республике Коми.

Горняков решили экстренно вывести на поверхность после того, как в шахте произошла остановка вентилятора главного проветривания. Причина этого пока не установлена, вентилятор уже вернули к работе.

«В шахте находятся 115 человек, выводятся на поверхность. На место инцидента выехало отделение Воргашорского ВГСВ и оперативная группа Воркутинского местного пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

Ранее в Таштагольском районе Кемеровской области глина начала заливать шахту, внутри которой находилось свыше двухсот человек. Горняков вывели на поверхность, никто, предварительно, не пострадал.