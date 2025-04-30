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13:34, 30 апреля 2025Россия

Глина начала заливать шахту с сотнями горняков в российском регионе

В Таштагольском районе Кузбасса глина начала заливать шахту с людьми
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Aрхивное фото: МЧС России / ТАСС

В Таштагольском районе Кемеровской области глина начала заливать шахту, внутри которой находилось свыше двухсот человек. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«В шахте находилось 234 человека, люди выводятся на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Известно, что к месту ЧП выехали несколько отделений горноспасателей. Других данных о ситуации нет.

15 апреля произошел обвал породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области. В момент обрушения под землей находились около 75 человек, большинству из них удалось сразу подняться на поверхность. Двух горняков смогли спасти только спустя сутки.

ЖЗЛ
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