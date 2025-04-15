Обвал породы произошел на шахте в российском регионе

Врио ростовского губернатора Слюсарь: Обвал произошел на шахте Садкинская

Обвал породы произошел в подземной горной выработке на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Как рассказал чиновник, в момент обрушения под землей находились около 75 человек, и большинству из них удалось подняться на поверхность.

«В забое под завалом остались два шахтера. Горные спасатели приступили к работам. На место выехали представители районной администрации», — сообщил Слюсарь.

Похожий инцидент произошел на шахте в Соликамске в конце февраля 2025 года. Тогда два человека получили несовместимые с жизнью травмы.