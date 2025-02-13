Губернатор сообщил о смерти оказавшихся под завалами российского рудника рабочих

Махонин сообщил о смерти рабочих, оказавшихся под завалами на шахте Соликамска

Двое рабочих, оказавшихся под завалами рудника в Соликамске, получили несовместимые с жизнью травмы. Об их смерти сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram.

По его словам, мужчины выполняли работы по осмотру ствола калийной шахты, когда произошел несчастный случай. Махонин принес соболезнования семьям россиян и подчеркнул, что расследованием причин происшествия займется специальная комиссия.

Об обвале пород на шахте одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Уралкалий» стало известно утром 13 февраля. Сообщалось, что на место происшествия выехали спасатели. Причины обрушения пока неизвестны.