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09:16, 13 февраля 2025Россия

Два человека оказались под завалами после обрушения горной породы в российской шахте

В Соликамске два человека оказались под завалами после обрушения породы на шахте
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На шахте «Уралкалий» в Соликамске Пермского края произошел обвал породы, в результате чего под завалами оказались два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в шахте обрушилась горная порода, на место происшествия выехали спасатели. Других подробностей пока не приводится.

«Уралкалий» — один из ведущих производителей хлористого калия. Этот элемент необходим для роста и развития всех живых организмов, у которого нет природных и искусственно синтезированных заменителей.

В марте 2024 года обвал горной породы произошел в шахте «Кальинская» в Свердловской области. На объекте был зафиксирован горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась порода. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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