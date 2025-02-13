СК возбудил дело по факту гибели рабочих в российской шахте

В Соликамске следователи возбудили дело из-за гибели рабочих в шахте

Два человека оказались под завалами после обрушения горной породы в шахте «Уралкалий»

Начало событий в новости Два человека оказались под завалами после обрушения горной породы в шахте «Уралкалий»

В Соликамске следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочих в шахте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

По данным ведомства, установлено, что 13 февраля в калийной шахте Соликамска во время осмотра ствола в результате обрушения породы два работника рудника получили смертельные травмы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате СК.

Ранее стало известно, что на шахте «Уралкалий» в Соликамске Пермского края произошел обвал породы, в результате чего под завалами оказались два человека.