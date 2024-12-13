Тело мужчины извлекли из-под завалов на месторождении угля в Якутии

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов на месторождении угля в Якутии

В Якутии горноспасатели обнаружили и извлекли из-под завалов на месторождении угля тело мужчины. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Уточняется, что аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты. На месте происшествия работали 16 сотрудников и три единицы техники ведомства.

Ранее горная масса обрушилась на месторождении в Якутии и завалила двух человек. По информации спасателей, обрушение произошло на выходе из шахты — до него рабочие не дошли 150 метров. Одного рабочего оперативно вытащили из-под завалов.

12 декабря похожий инцидент произошел на шахте в Свердловской области. При обрушении пострадали два человека.