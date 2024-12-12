Горная масса завалила двух рабочих в российской шахте

МЧС: горная масса обрушилась на месторождении в Якутии и завалила двух человек

Горная масса обрушилась на месторождении в Якутии и завалила двух человек. Об этом сообщает МЧС в Telegram.

По информации спасателей, обрушение произошло на выходе из шахты — до него рабочие не дошли 150 метров. Одного из пострадавших оперативно вытащили из-под завалов, поиски второго продолжаются.

«Специалисты проводят комплекс мероприятий для исключения повторного обрушения. На месте работают 8 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России», — сообщили в спасательной службе.

Ранее сегодня, 12 декабря, похожий инцидент произошел на шахте в Свердловской области. При обрушении также пострадали два человека.