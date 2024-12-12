Горняки пострадали при обрушении породы на российской шахте

Горняки пострадали при обрушении породы на шахте «Ново-Кальинская» на Урале

Горняки пострадали при обрушении породы на шахте «Ново-Кальинская» на Урале. Об этом сообщается на портале управления МЧС по Свердловской области.

По информации спасателей, травмы получили два человека.

«Из-за горного удара на горизонте шахты -1160 м произошло обрушение горной породы. (...) В результате обрушения пострадали 2 человека (...) Привлекалась группировка РСЧС — 32 человека и 7 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Ранее, летом 2024 года, в Соликамске Пермского края на руднике произошла вспышка метана. Также пострадали два человека.