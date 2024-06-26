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07:03, 26 июня 2024Россия

В России на руднике произошла вспышка метана

На руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана, двое пострадали

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Соликамске Пермского края на руднике произошла вспышка метана. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Вспышка метана произошла на руднике «Уралкалия». По предварительным данным, пострадали два человека. Других подробностей о ситуации не приводится.

«Задействован план ликвидации последствий аварии, персонал выведен на поверхность» — отчитались в компании.

В феврале в Бурятии четыре человека получили ожоги раствором щелочи на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. Это произошло во время ремонта оборудования из-за нарушения техники безопасности.

До этого произошел взрыв и пожар на заводе в Шахтах Ростовской области. Пострадали десять человек, шесть из которых госпитализровали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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