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10:59, 15 апреля 2025Силовые структуры

Начато расследование после обвала породы на шахте в российском регионе

СК возбудил дело из-за обвала породы на шахте Садкинская в Ростовской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвал породы произошел на шахте в российском регионе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после обвала породы на шахте Садкинская в Ростовской области, где под завалом остаются рабочие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

По предварительным данным ведомства, ЧП произошло 15 апреля на шахте в хуторе Голубинка Белокалитвинского района. Обрушились порода и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Под завалами находятся люди, идет аварийно-спасательная работа.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в момент обрушения под землей находились около 75 человек, и большинству из них удалось подняться на поверхность.

«В забое под завалом остались два шахтера. Горные спасатели приступили к работам. На место выехали представители районной администрации», — сообщил Слюсарь.

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