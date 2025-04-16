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07:06, 16 апреля 2025Россия

В России спустя сутки нашли оставшихся под завалами шахты горняков

Ростовский губернатор Слюсарь: Оставшихся под завалами шахты горняков нашли
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В Ростовской области спустя сутки на шахте «Садкинская» обнаружили горняков, которые оказались под завалами. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты "Садкинская" в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих», — сообщил губернатор.

По его словам, спасенные сотрудники шахты находятся в удовлетворительном состоянии, их уже подняли на поверхность. Шахтеры, как добавил Слюсарь, уже отправились домой. Губернатор поблагодарил спасателей за оперативную и качественную работу.

Обвал породы на шахте в Ростовской области произошел утром во вторник, 15 апреля. В момент обрушения под землей находились около 75 человек, большинству из них удалось сразу подняться на поверхность. Тогда сообщалось о двух шахтерах, которые оказались под завалами.

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