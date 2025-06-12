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14:22, 12 июня 2025Россия

Композитор Зацепин позвал Путина на свой столетний юбилей

Композитор Зацепин позвал Путина на свой столетний юбилей в 2026 году
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Народный артист России, композитор Александр Зацепин позвал президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году на церемонии награждения Героев Труда в Кремле. Его слова приводит агентство РИА Новости.

99-летний композитор удостоился звания Героя Труда в марте 2025 года. Он отметил, что ему приятно и радостно получить столь высокую награду из рук главы государства. «Владимир Владимирович, (...) я вас приглашаю на мой юбилей столетний в Кремле на следующий год 10 марта», — обратился к Путину Зацепин.

Помимо этого, во время церемонии вручения композитор сообщил, что за последний год он написал музыку для четырех мюзиклов и балета. Он добавил, что надеется написать еще несколько произведений, которые зрители смогут услышать в его новом театре.

Ранее Зацепин назвал секретами своего долголетия утреннюю зарядку, правильное питание, соблюдение режима сна и дисциплину.

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