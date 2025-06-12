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23:49, 12 июня 2025Бывший СССР

На базе Грузинского легиона на Украине произошла диверсия

На базе Грузинского легиона на Украине произошла диверсия, погиб боец
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

На базе «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла диверсия, сообщил командир легиона Мамука Мамулашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом со ссылкой на военного в Telegram-канале пишет украинское издание «Страна».

По его словам, в результате диверсии погиб боец ​​Деметре Дарчиа.

«По предварительным данным, на нашей территории было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился напротив него», — уточнил Мамулашвили.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 25-летнего гражданина Грузии Амбако Созиашвили за участие в боевых действиях против России.

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