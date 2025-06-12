Массовая DDoS-атака нарушила работу российского провайдера

Мощная DDoS-атака перегрузила сервисы провайдера «Орион телеком» в Красноярске

Минувшей ночью массовая DDoS-атака нарушила работу крупного российского провайдера «Орион телеком», осуществляющего работу в Красноярске. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Сетевая и серверная инфраструктура компании подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов», — говоритс в сообщении.

Оператор «Орион телеком» предоставляет услуги домашнего интернета, мобильной связи и цифрового телевидения. Перегрузка привела к выведению из строя ключевых сервисов, в частности, закрыт доступ в интернет. В настоящий момент провайдер отслеживает и блокирует вредоносный трафик, наращивает защитные ресурсы.

В компании надеются завершить восстановление работы сервисов в течение дня.

Ранее сайт и приложение РЖД подверглись массовой DDoS-атаке. Возникли трудности с продажей билетов через онлайн-сервисы компании.