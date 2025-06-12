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07:51, 12 июня 2025Россия

Массовая DDoS-атака нарушила работу российского провайдера

Мощная DDoS-атака перегрузила сервисы провайдера «Орион телеком» в Красноярске
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минувшей ночью массовая DDoS-атака нарушила работу крупного российского провайдера «Орион телеком», осуществляющего работу в Красноярске. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Сетевая и серверная инфраструктура компании подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов», — говоритс в сообщении.

Оператор «Орион телеком» предоставляет услуги домашнего интернета, мобильной связи и цифрового телевидения. Перегрузка привела к выведению из строя ключевых сервисов, в частности, закрыт доступ в интернет. В настоящий момент провайдер отслеживает и блокирует вредоносный трафик, наращивает защитные ресурсы.

В компании надеются завершить восстановление работы сервисов в течение дня.

Ранее сайт и приложение РЖД подверглись массовой DDoS-атаке. Возникли трудности с продажей билетов через онлайн-сервисы компании.

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