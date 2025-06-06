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14:28, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Сайт и приложение РЖД подверглись массовой хакерской атаке

В РЖД сообщили о массовой DDos-атаке на сайт и мобильное приложение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сайт приложение РЖД подверглись массовой DDos-атаке. Об этом транспортная компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — заявили в компании.

В РЖД также принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что кассы на вокзалах и станциях работают штатно. В компании подчеркнули, что продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении, однако на фоне хакерской атаки возможны некоторые трудности.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что сайт и приложение РЖД подверглись хакерской DDos-атаке. Вскоре работу сервисов восстановили.

До этого, 26 марта, сообщалось, что компания «Лукойл» подверглась хакерской атаке. Отмечалось, что критическая инфраструктура компании не была затронута

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