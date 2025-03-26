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14:48, 26 марта 2025Интернет и СМИ

«Лукойл» подвергся хакерской атаке

В Роскомнадзоре сообщили, что «Лукойл» подвергся хакерской атаке
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Компания «Лукойл» в среду, 26 марта, подверглась хакерской атаке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Уточняется, что хакерская атака фиксируется с 7:00. «Критическая инфраструктура компании не затронута», — добавили в ЦМУ ССОП. Ведутся работы по устранению последствий атаки.

Ранее Роскомнадзор объяснил проблемы с оплатой через сервис быстрых платежей (СБП), с которыми россияне столкнулись утром 26 марта. В ведомстве назвали причиной неполадок сбой на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).

Перед этим стало известно, что на работу СБП поступило больше двух тысяч жалоб. С неполадками чаще всего сталкивались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По версии СМИ, систему могли атаковать хакеры.

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