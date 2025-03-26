Роскомнадзор объяснил причины проблем в работе СБП

Роскомнадзор назвал причиной проблем в работе СБП сбой на инфраструктуре НСПК

Роскомнадзор (РКН) заявил, что проблемы с оплатой через сервис быстрых платежей (СБП) были связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

«26 марта с 10:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП. Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре НСПК», — говорится в заявлении РКН.

Отмечается, что работа сервиса в настоящее время активно восстанавливается.

Сбой в работе СБП произошел утром в среду, 26 марта. По данным портала Downdetector, к 11:15 по московскому времени на работу СБП поступило в общей сложности более двух тысяч жалоб.

Это не первый случай, когда пользователи системы массово сталкиваются с проблемами в проведении операций. В последний раз подобные трудности фиксировались в России в середине февраля 2025 года. Тогда за сутки на сбои в СБП поступило более трех тысяч жалоб.