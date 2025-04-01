Сайт и приложение РЖД подверглись хакерской атаке

Компания РЖД сообщила, что ее сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке

РЖД сообщила, что ее сайт и приложение подверглись массированной хакерской атаке. Об этом транспортная компания написала в Telegram.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что кассы на вокзалах и станциях при этом работают штатно, а билеты продаются в обычном режиме. В компании также принесли извинения за неудобства.

Ранее стало известно, что крымский операторов связи совершили массированную DDoS-атаку. В Мининформ Крыма заявили, что специалисты успешно отражают кибернападение.

В октябре 2024 года Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы. Уточнялось, что нападение совершалось из зарубежных сетей.