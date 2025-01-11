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14:36, 11 января 2025Интернет и СМИ

В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи

Мининформ Крыма сообщило о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

На крупных операторов связи в Крыму совершена массированная DDoS-атака. Об этом сообщило министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым в Telegram.

В Мининформ Крыма подчеркнули, что технические специалисты успешно отражают кибератаки.

Ведомство при этом предупредило, что из-за DDoS-атаки некоторые сервисы могут работать с ошибками или быть недоступны для пользователей.

В мае 2024 года стало известно, что хакеры взломали платформу для трансляции телевизионных каналов в Крыму. Отмечалось, что технические специалисты пообещали устранить проблему в ближайшее время. Другие подробности не раскрывались.

В ноябре 2023 года киберпреступники взломали ряд крымских интернет-провайдеров. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

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