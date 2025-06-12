Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Глава ведомства намерен ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить с руководством Украины предоставление стране новой военной помощи. По его словам, ФРГ делает все, чтобы поддержать Украину. Он добавил, что Киев должен находиться в позиции, при которой Москва «была бы готова к серьезным переговорам».

«Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи», — заявил Писториус.

Ранее лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал канцлера ФРГ Фридрих Мерца за поддержку Украины. Он заявил, что Мерц «в слепой поддержке возрождения нацизма на Украине готов отправить Германию в пекло противостояния с Россией».