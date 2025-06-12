Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:44, 12 июня 2025Мир

Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Глава ведомства намерен ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить с руководством Украины предоставление стране новой военной помощи. По его словам, ФРГ делает все, чтобы поддержать Украину. Он добавил, что Киев должен находиться в позиции, при которой Москва «была бы готова к серьезным переговорам».

«Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи», — заявил Писториус.

Ранее лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал канцлера ФРГ Фридрих Мерца за поддержку Украины. Он заявил, что Мерц «в слепой поддержке возрождения нацизма на Украине готов отправить Германию в пекло противостояния с Россией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС захотел ввести санкции против банков Китая якобы за помощь России

    Награжденный Залужным гранатометчик ВСУ погиб в зоне СВО

    Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

    Студента убило молнией под Кемерово

    В США заявили об экономическом и военном крахе Украины

    ВСУ впервые за долгое время начали эвакуировать тела погибших в ЛНР

    Депутат Госдумы предупредил о возможном столкновении России и Германии

    Россиянам запретят содержать дома 121 вид животных

    Северная Корея приостановила шумовые трансляции на границе с соседней страной

    Пленный боец ВСУ рассказал об обмане командования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости