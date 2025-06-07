Лидер ЛДПР Слуцкий: Мерц готов отправить ФРГ в пекло противостояния с Россией

Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал канцлера ФРГ Фридрих Мерца за поддержку Украины. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

Слуцкий заявил, что Мерц «в слепой поддержке возрождения нацизма на Украине готов отправить Германию в пекло противостояния с Россией». Он уверен, что немцы, как и россияне этого не хотят, но при этом Москва готова к любому развитию событий.

Депутат также отметил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц заявил, что Германию от нацизма освободила Америка, а вклад СССР даже не упомянул. Однако, по его словам, Россия не позволит исказить историю Второй мировой войны.

Ранее о том, что Мерц искажает историю, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что, говоря об итогах Второй мировой войны, Мерц позволил себе рассказать историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма. Володин посоветовал канцлеру ФРГ посетить бундестаг, чтобы восполнить пробелы в памяти и «ознакомиться с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке».