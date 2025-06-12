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07:33, 12 июня 2025Интернет и СМИ

Мошенники нашли новый способ красть деньги у пенсионеров

Мошенники начали похищать деньги у пенсионеров под предлогом выдачи подарков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Телефонные мошенники начали похищать деньги у пенсионеров, выманивая номер СНИЛС от лица местной власти якобы для получения праздничных подарков. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в беседе с ТАСС.

Специалист рассказала, что в дежурную часть полиции в Химках обратился пенсионер с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. Установлено, что мужчине позвонил якобы представитель администрации. Он сказал, что пенсионерам выплатят праздничные подарки, а для их получения необходимо назвать номер СНИЛС.

После хакеры убедили пенсионера, что в его отношении предпринимались попытки совершения мошеннических действий — средства на его счетах под угрозой. Потому, чтобы их сохранить, нужн обналичить сбережения и передать их курьеру для внесения на «безопасный счет».

Ранее начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России Алексей Плотницкий заявил, что МВД хочет получить право на быструю блокировку транзакций на счетах россиян для борьбы с аферистами.

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