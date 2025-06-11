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17:56, 11 июня 2025Силовые структуры

В МВД раскрыли план борьбы с крадущими у россиян деньги аферистами

МВД хочет получить право на быструю блокировку транзакций на счетах россиян
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

МВД хочет получить право на быструю блокировку транзакций на счетах россиян для борьбы с аферистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России Алексея Плотницкого.

Он рассказал, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах для борьбы с мошенниками. Плотницкий отметил, что правоохранителям очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств. Он сказал, что сейчас у МВД такой возможности нет. По его словам, сейчас сотрудникам ведомства приходится получать согласие в прокуратуре или в суде. «А на это зачастую уходят дни», — отметил он. Начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД сообщил, что сейчас идет обсуждение изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Они позволят органам внутренних дел временно блокировать операции с деньгами. Кроме того, Плотницкий подчеркнул, что приостановление — это не арест. Он заявил, что благодаря этому правоохранителя хотят создать определенное неудобство человеку на определенный период времени или сделать возможным, чтобы этот человек лишился денежных средств.

Ранее сообщалось, что мошенники для кражи денег у россиян стали использовать приложение с удаленным доступом.

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