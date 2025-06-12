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20:49, 12 июня 2025Экономика

На российский регион обрушился град размером с орех

На Карачаево-Черкессию обрушился град размером с орех
Полина Кислицына (Редактор)

На Карачаево-Черкесскую Республику обрушился град размером с орех. О непогоде в этом и других российских регионах сообщил Telegram-канал Shot.

Речь идет о селе Знаменка. На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть градины размером несколько сантиметров, которыми устлана земля. Помимо этого, они повредили стоящие на улице машины. С ледяными осадками также столкнулись жители Краснодарского края, в частности, Усть-Лабинского, Северского, Крымского, Лабинского и Мостовского районов.

В Челябинской области и Ставропольском крае (в Минеральных Водах и Кисловодске) хлынули ливни. На снятом автомобилистом, который застал непогоду в дороге, видео можно наблюдать, как другая машина преодолевает препятствия на пути в виде глубоких луж и оказывается по колеса в воде.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил жителей столицы о сильных дождях. Так, в городе менее чем за сутки выпадет почти 40 процентов от месячной нормы осадков.

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