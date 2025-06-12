Москвичей предупредили о выпадении до 40 процентов месячной нормы осадков за день

Заммэра Бирюков: 13 июня в Москве выпадет почти 40 % месячной нормы осадков

13 июня в столице может выпасть почти 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом москвичей предупредил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова опубликовали на официальном городском портале mos.ru.

Непогода в Москве и Подмосковье ожидается со второй половины 13 июня и до утра 14 июня. Синоптики прогнозируют грозу, сильные дожди и порывистый ветер, который будет дуть со скоростью до 15-17 метров в секунду. «За указанный период может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 40 процентов месячной нормы. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — поделился информацией Бирюков.

Специалисты заблаговременно проверили системы водоотведения, а также провели работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды были размещены аварийные бригады. Помимо этого, коммунальщики принимают меры по защите сооружений, объектов транспорта и торговли и строящихся зданий от сильного ветра. «Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания», — добавил чиновник.

Заммэра призвал жителей столицы быть внимательными, не искать укрытие под деревьями и не ставить возле них машины. Автомобилистов он попросил быть аккуратнее на дорогах, строго следовать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее климатолог Ольга Золина заявила, что крупный град может стать более частым явлением в Москве. Она уточнила, что пока осадки размером с перепелиное яйцо выпадают в столице раз в несколько лет. В случае его повторения эксперт порекомендовала найти укрытие, закрыть окна в доме и держаться подальше от деревьев.